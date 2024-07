Portugal caiu nos penáltis e sai do Europeu da Alemanha nos quartos de final. João Félix falhou o terceiro penálti, ao acertar no poste, depois de marcarem Ronaldo e Bernardo Silva — Nuno Mendes ainda haveria de marcar o quarto — e desta vez não houve Diogo Costa: o guarda-redes do FC Porto não defendeu nenhuma das grandes penalidades dos jogadores franceses.

Veja os vídeos:

O falhanço de Félix, que atirou ao poste e nos deixou fora do Europeu.

Os penáltis marcados por Portugal.

E os cinco penáltis da França, nenhum deles defendidos por Diogo Costa desta vez.

THEO HERNANDEZ SCORES!

Portugal: ✅✅❌✅

France: ✅✅✅✅✅

FRANCE ARE THROUGH TO THE SEMI FINALS AND PORTUGAL ARE GOING HOME! pic.twitter.com/aszqWqbNqq

— ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) July 5, 2024