Filha do Presidente dos Camarões publica foto a beijar uma mulher. Homossexualidade é crime no país

A data escolhida para as duas publicações não é aleatória. A filha do Presidente camaronês, que atualmente reside na Suíça, decidiu colocar um ponto final nos rumores em relação à sua sexualidade ao assumir a relação com uma mulher no último dia de junho, o Mês do Orgulho para a comunidade LGBTQ+.

Desde 2016, que o Código Penal do país prevê uma pena de prisão até cinco anos e uma coima de 305 mil euros de multa por relações sexuais entre duas pessoas do mesmo sexo.

O Presidente dos Camarões é Paul Biya, de 91 anos, no poder desde 1982. Até ao momento, nem o Governo nem o Chefe de Estado realizaram qualquer comentário público sobre a questão. De acordo com a BBC, a filha do Presidente camaronês partilhou um artigo do jornal francês Le Monde que escreveu que se tinha “assumido”. Partilhou ainda mensagens de apoio de várias pessoas. A rapper é seguida por mais de 300 mil utilizadores no Instagram.

A ativista transgénero camaronesa Shakiro foi uma das que elogiaram Biya, afirmando que a sua publicação no Instagram poderia ser um “ponto de viragem”. Shakiro, que atualmente reside na Bélgica, foi uma de duas mulheres transexuais camaronesas condenadas em maio de 2021 a cinco anos de prisão. Foi libertada dois meses depois beneficiando de uma “libertação provisória” conseguida pela Associação para a Defesa dos Direitos dos Homossexuais dos Camarões, uma ONG que apoia a comunidade LGBTQ+ nos Camarões.