O choro de Pepe e o abraço de Ronaldo. A desilusão dos jogadores portugueses após a derrota com França

Acabou a caminhada de Portugal no Euro 2024 após a derrota com a França nos penáltis. O abraço em lágrimas entre Ronaldo e Pepe, que se despedem de Europeus, marcam as imagens da desilusão.