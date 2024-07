Acompanhe o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Morreram pelo menos 22 pessoas e outras 72 ficaram feridas nos ataques russos feitos contra Kiev esta segunda-feira. Vários pontos da região foram atacados, incluindo um hospital pediátrico na capital do país.

O hospital pediátrico Okhmatdyt, onde morreram pelo menos duas pessoas, era “um dos mais importantes não só da Ucrânia como da Europa”, afiançou o Presidente ucraniano na rede social X. No vídeo partilhado pelo Presidente ucraniano, são visíveis os danos em vários espaços de uma enfermaria do hospital.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.

Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024