Na perspectiva da Land Rover, o Defender é um argumento de peso para quem busca um jipe robusto, capaz de ir a todo o lado e voltar. Este modelo já gozava de uma excelente imagem como carro de trabalho, muito à-vontade fora de estrada, e com a mais recente geração passou igualmente a conseguir impressionar os que querem aliar um jipe com bom comportamento no todo-o-terreno a um SUV mais civilizado, capaz de satisfazer na estrada e no asfalto. Para completar o ramalhete, a Land Rover lança agora o Defender Octa, a versão topo de gama que soma mais luxo, um comportamento mais desportivo e um motor com 635 cv.

O Defender Octa monta o motor mais potente da história do modelo 4 fotos

O objectivo do construtor britânico com o Defender Octa é propor um rival do Mercedes Classe G, que na versão mais potente (G63) recorre a um 4.0 V8 turbo com 585 cv, o que lhe permite atingir 220 km/h e passar pelos 100 km/h ao fim de apenas 4,3 segundos, anunciando um peso total de 2640 kg. Daí que o Defender Octa monte um 4.4 V8 biturbo de origem BMW que debita os já mencionados 635 cv, a que associa uma força de 750 Nm. Mas a esta unidade motriz o Octa alia um sistema mild hibrid a 48V com um motor eléctrico, de apenas 27 cv e 175 Nm de torque, o que permite ao Defender mais possante da história manter os 635 cv, mas elevar o binário para 800 Nm. E, com isto, anunciar 250 km/h e 0-100 km/h em apenas 4,0 segundos.

O novo Defender Octa pretende bater-se com o Mercedes-AMG G63, dentro e fora de estrada e supera-o em potência 7 fotos

Sem alterações de monta no exterior ou no interior, o novo Defender começa por usufruir de vias mais largas (6,8 cm) e ser 2,8 cm mais alto. Depois monta travões Brembo, com discos maiores e maxilas a condizer, com o argumento mais importante em matéria de eficácia a ser o Land Rover 6D Dynamics, o sistema da marca concebido para eliminar o adornar da carroçaria, bem como o mergulhar a frente ou a traseira, optimizando o comportamento em todo-o-terreno.

O novo Defender Octa vai ser mostrado ao público no Festival de Velocidade de Goodwood, que se realiza de 11 a 14 de Julho, onde vai tentar conquistar os potenciais clientes com a sua capacidade de aceleração e um comportamento que se espera irrepreensível. Entretanto, estima-se que o preço deste modelo em Portugal fique próximo dos 200.000€.