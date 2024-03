Seja por uma questão de imagem ou por verdadeiro interesse comercial, tudo indica que não faltam clientes a fazer fila para adquirir jipes robustos, equipados com eficientes sistemas 4×4 e mecânicas com tantos cavalos que são capazes de envergonhar muitos desportivos. Hoje, o porta-estandarte é o Mercedes-AMG G63, equipado com um dos melhores sistemas 4×4 do mercado – ou não tivesse este jipe alemão surgido como veículo militar – e um motor 4.0 V8 biturbo com 585 cv, mas está prometido para breve uma versão à altura do Land Rover Defender.



PUB — Farto de pesquisas que não levam a lado nenhum? Vamos ajudá-lo a escolher o automóvel perfeito para si

Apelidado OCTA, este Defender manterá intactas as características que levaram este modelo a figurar entre os mais reputados do mercado. E nem o facto de agora ter trocado os anteriores eixos rígidos à frente e atrás (melhores em TT, mas menos bons em asfalto), por suspensões independentes associadas a um chassi mais evoluído, beliscou a sua capacidade de ultrapassar obstáculos mais complexos.

O novo emblema OCTA do Defender, que identificará as versões mais sofisticadas da Land Rover 3 fotos

Não se esperam grandes alterações ao nível da transmissão, que conta com um maior apoio electrónico para ultrapassar as piores condições, e até mesmo ao nível da motorização. A nova unidade que serve o Defender OCTA é um V8 similar ao que até aqui equipava o Defender 110 P525, a versão de cinco portas do jipe britânico, que monta o 5.0 V8 soprado por um turbocompressor volumétrico, que fornece 525 cv. O motor do OCTA possui o mesmo número de cilindros (8 em V) mas é de origem BMW, com o construtor a não ter ainda revelado pormenores relativos à cilindrada. Calculamos que se trate do 4.4 V8 alemão, que já se pode encontrar no novo Range Rover P615, no caso com 615 cv e 750 Nm, capaz de levar este SUV — maior e mais pesado do que o Defender — até aos 261 km/h e para lá dos 100 km/h ao fim de 4,5 segundos.

Sabe-se ainda que o 4.4 V8 debitará 635 cv e será mild hybrid, devendo manter o sistema híbrido ligeiro utilizado pelo Range Rover P615. Esta solução electrificada assegura uma redução do consumo e emissões, um pouco à semelhança do que acontece no Range P615, que anuncia 11,7 l/100 km e 266 g de CO 2 /km, um valor bem inferior ao anunciado pelo actual Defender P525 (14,4 l/100 km e 324 g de CO 2 ) e do próprio AMG G63 (16,0 l/100 km e 363 g de CO 2 ).

O novo Defender OCTA deverá chegar ainda em 2024 e por valores a rondar 200 mil euros, dependendo dos mercados. Os 635 cv deverão ser capazes de impulsionar o mais possante dos Defender para lá dos 100 km/h em apenas 3,8 segundos, um valor impressionante para um jipe com mais de 2,5 toneladas.