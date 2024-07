Funcionários alfandegários chineses não deixaram passar um homem que levava mais de cem cobras vivas dentro das calças ao tentar atravessar o posto de Futain, na cidade fronteiriça de Shenzhen, segundo um comunicado publicado na terça-feira pelas autoridades.

De acordo com o documento, o homem tentou atravessar o posto de controlo que estabelece a ligação entre Hong Kong e a China continental, passando pela zona “nada a declarar” com 104 cobras vivas em seis sacos de lona, selados com fita adesiva, dentro das próprias calças.

Ao ser inspecionado, os agentes descobriram vários sacos que continham “cobras vivas de várias formas e cores”. As autoridades acabaram por não especificar em concreto quando terá ocorrido o incidente — apenas dizem que sucedeu “há alguns dias” —, nem se o homem acabou por ficar detido.

O homem levava cinco espécies diferentes de cobras não venenosas: cobra de leite, de nariz de porco ocidental, do milho, de rato do Texas e de touro.

Não sendo esta a primeira vez que as autoridades identificam pessoas que tentam traficar animais em Futain, os serviços alfandegários chineses decidiram deixar um alerta. “Caso os regulamentos continuem a ser violados, vamos passar a responsabilizar legalmente os infratores”.

No início de junho, um outro homem tinha sido detido na alfândega por tentar transportar 454 tartarugas em vias de extinção de Macau para a China continental. E em setembro passado, uma mulher tentou fazer o mesmo com 15 cobras vivas, quatro centopeias da Amazónia e uma doninha de língua azul nas calças e no capuz do casaco, neste mesmo posto de controlo. Uns meses antes, outra mulher fora apanhada em flagrante delito a esconder cinco cobras dentro da própria camisola.