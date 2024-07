Trump foi alvejado, atirador abatido e há dúvidas sobre falha de segurança. O que se sabe e o que falta saber sobre o ataque?

Donald Trump foi alvejado em pleno comício eleitoral, em Butler, na Pensilvânia, quando discursava, num local aberto, para dezenas de pessoas. As imagens do momento rapidamente começaram a circular nas redes sociais, bem como as reações um pouco por todo o mundo. Eis um ponto de situação sobre o que se sabe até agora:

Donald Trump foi alvejado durante um comício de campanha em Butler, na Pensilvânia, e ficou ferido numa orelha. O ex-Presidente dos EUA e recandidato ao cargo foi assistido numa unidade de saúde local e teve alta poucas horas depois.

Nas redes sociais já circula um vídeo onde se vê Trump a sair do avião no aeroporto de Newark, em New Jersey, pelo próprio pé, debaixo de uma bandeira dos Estados Unidos.

O FBI anunciou que está a investigar o ataque a Donald Trump como uma “tentativa de assassinato” e identificou Thomas Crooks, de 20 anos, como o atirador. O homem foi morto no local e foram divulgadas imagens do corpo no topo de um telhado.

Thomas Crooks não tinha antecedentes criminais e estava registado como eleitor do Partido Republicano, mas chegou a doar 15 dólares para um grupo ligado ao Partido Democrata, o Progressive Turnout Project. O Pentágono garantiu, entretanto, que o atacante também não tinha quaisquer ligações militares.

Fontes policiais revelaram a meios de comunicação norte-americanos que foram encontrados explosivos no carro e em casa de Thomas Crooks. A arma usada no atentado foi comprada pelo pai do atirador, avançou o Wall Street Journal.

O atirador colocou-se num telhado a 135 metros do palco onde Trump discursou, onde não havia nenhum elemento do Serviço Secreto, organismo responsável pela segurança do Presidente dos EUA e dos candidatos ao cargo. O facto de ter conseguido colocar-se naquele lugar elevado está a levantar várias dúvidas sobre uma possível falha de segurança.