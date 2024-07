Pela primeira vez, a confiança dos portugueses num primeiro-ministro ultrapassou a confiança em Marcelo Rebelo de Sousa, mostra uma sondagem da Aximage para o JN, DN e TSF. Quando questionados sobre confiam mais no chefe de governo ou no chefe de Estado, 35% dos inquiridos escolhe Luís Montenegro, contra 27% que elegem Marcelo Rebelo de Sousa, uma diferença de oito pontos percentuais — que se verifica pela primeira vez de que Marcelo ocupa o Palácio de Belém.

Outros 25% dos inquiridos dizem confiar nos dois de igual forma. É junto dos eleitores da Aliança Democrática (coligação que junta PSD e CDS-PP) que Luís Montenegro leva mais vantagem: 58% confiam mais no primeiro-ministro e apenas 18% elegem Marcelo Rebelo de Sousa — uma diferença de 40 pontos.

Na distribuição da confiança por faixas etárias, o primeiro-ministro vence na comparação com Marcelo em todas as idades, com a maior vantagem a registar-se no eleitorado mais jovem. O Presidente da República consegue, ainda assim, um maior índice de confiança entre os eleitores do Partido Socialista e junto dos mais desfavorecidos.

Apesar de tudo, Marcelo Rebelo de Sousa está a recuperar os índices de popularidade. Nesta sondagem da Aximage (realizado entre os dias 3 e 8 de julho), 37% dos inquiridos fazem uma avaliação positivo do desempenho do Presidente da República, enquanto 60% tem opinião contrária — o que representa uma melhoria em relação ao último estudo de opinião da Aximage, quando 60% dos portugueses reprovavam a prestação de Marcelo.

Numa outra sondagem, da Universidade Católica para o jornal Público e RTP, Marcelo conseguiu uma avaliação média de 9,7 (numa escala de 0 a 20), uma melhoria em relação aos 9,4 da sondagem de maio. Ainda assim, a popularidade do Presidente da República continua bem abaixo dos níveis registados no início do seu mandato e muito abaixo dos níveis de um há um ano — em julho de 2023, a avaliação média de Marcelo estava nos 13,8.

Ministra da Saúde tem a pior avaliação do executivo

Quase todos os ministros do governo estão a acompanhar a subida de Montenegro nas avaliações positivas. A única em contraciclo é a ministra da Saúde, envolvida em várias polémicas nas últimas semanas. Ana Paula Martins recolhe uma avaliação negativa de 48% dos inquiridos, contra 36% de opiniões positivas, na sondagem da Aximage.

Para além da titular da pasta da Saúde, há mais um ministro em terreno negativo: Nuno Melo, que tem a pasta da Defesa. O também líder do CDS-PP tem 41% de opiniões negativas e 35% positivas.

O ministro com melhor desempenho é Paulo Rangel, titular da pasta dos Negócios Estrangeiros. 52% fazem uma avaliação positiva de Rangel, e apenas 24% avaliam de forma negativa o também vice-presidente do PSD. Muito próximo aparece o ministro da Educação, Fernando Alexandre (com 50% de opiniões positivas e 27% negativas).