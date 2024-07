Em atualização

Um atropelamento numa esplanada de Paris provocou um morto e pelo menos seis feridos. O incidente ocorreu pelas 19h20 locais (18h20 na hora portuguesa), no bar Le Ramus, no vigésimo bairro da capital francesa. Segundo o Le Figaro, três pessoas ficaram em estado grave, outras três têm ferimentos ligeiros.

As testemunhas no local relatam que o condutor de um carro Toyota preto perdeu o controlo e acabou por atingir a esplanada, onde estava uma dezena de pessoas. “[Vi] um homem deitado no chão e outro com a cabeça partida”, garantiu uma testemunha, enquanto outra disse que teve “de retirar pessoas de cadeiras cheias de sangue”. Uma terceira testemunha também relatou que três pessoas estavam inconscientes e outra estava ensanguentada.

A esplanada já foi isolada pelas autoridades, que se deslocaram ao local. O condutor terá fugido do local e o passageiro foi detido, disse a mesma fonte policial ao Le Parisien. O mesmo jornal adianta que o passageiro testou positivo para a presença de drogas e álcool no sangue.

Os motivos do acidente ainda estão a ser investigados pelas autoridades. A BFMTV refere, com base numa fonte policial, que de momento a principal teoria é que se tratou apenas de um “acidente de carro”.