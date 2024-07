Um incêndio numa zona de armazenamento de plástico no exterior de uma empresa em Guidões, no concelho da Trofa, no Porto, envolvia às 9h00 desta quarta-feira cerca de 56 operacionais em operações de rescaldo, segundo dados da Proteção Civil.

Incêndio consome cerca de 100 mil toneladas de plásticos https://t.co/HPznYJJ6Vg pic.twitter.com/OLytbMG0lB — TrofaTV (@trofatv) July 24, 2024

Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto adiantou que o alerta para o incêndio que não causou vítimas, foi dado às 2h56.

Segundo a mesma fonte, o fogo está “em fase de rescaldo mas com previsão de trabalhos demorados”.

“São necessários veículos tanque com muita água”, disse.

O fogo deflagrou no exterior da empresa Metais Jaime Dias, uma fábrica que trabalha com materiais de sucata.

Fonte dos Bombeiros Voluntários da Trofa indicou que, às 9h00, estava “a arder plástico”, e confirmou a “demora nos trabalhos”.

Fonte da proteção civil adiantou que um bombeiro foi transportado ao Hospital de Famalicão “por exaustão”.

No local estavam, às 9h00, mais de uma dezena de carros para apoiar os 56 homens das corporações da Trofa, Póvoa de Varzim, Leixões, Moreira da Maia, Tirsenses, Vila do Conde, Matosinhos-Leça, Ermesinde, Pedrouços, Famalicenses, Freamunde, Paços de Ferreira e Famalicão.

Notícia atualizada às 9h40 do dia 24 de julho de 2024