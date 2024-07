Era uma corrida que começou a jogar-se ainda na qualificação. Max Verstappen foi o homem mais rápido de sábado no Grande Prémio da Bélgica, mas as alterações de componentes no Red Bull penalizaram-no em dez lugares — ou seja, deram a pole-position a Charles Leclerc e deixaram o tricampeão mundial com a tarefa de realizar um domingo de recuperação depois de três provas seguidas sem ganhar.

“Vamos ver o que conseguimos fazer. Não estou tão confiante como estava nos últimos anos, nestas corridas de ir de trás para a frente. Vejo esta corrida como uma corrida de controlo de danos. O ritmo da McLaren é muito forte, vão obviamente lutar pela vitória. Vai tudo depender da primeira volta que fizer, ficaria feliz se conseguíssemos igualar o ritmo de corrida deles. Mas não sei o que vai acontecer, a começar tão atrás e com pneus diferentes”, explicou Verstappen ainda este sábado, já com a informação de que iria arrancar em 11.º.

Assim, Charles Leclerc arrancava na frente do pelotão e seguido de Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Lando Norris e Oscar Piastri, com a etapa de Spa-Francorchamps a surgir depois das tais três corridas sem vitórias de Max Verstappen: George Russell venceu na Áustria, Lewis Hamilton venceu na Grã-Bretanha e Piastri venceu na Hungria, um cenário pouco habitual nos últimos três anos de hegemonia absoluta do neerlandês da Red Bull.

Depois da chuva de sábado, o Grande Prémio arrancou com o sol a brilhar e a pista seca. Leclerc arrancou muito bem, consolidando a liderança, e Hamilton ultrapassou Pérez para chegar ao segundo lugar, com Verstappen a ganhar duas posições e a subir a 9.º. Hamilton só precisou de três voltas para superar Leclerc e conquistar o primeiro lugar, com uma ultrapassagem com recurso a DRS, e Zhou Guanyu acabou por abandonar devido a problemas no Sauber.

LAP 3/44 Lewis Hamilton is absolutely on it this afternoon! ???? He storms past Leclerc on the Kemmel Straight and leads the race! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/SW197CZFga — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Carlos Sainz foi o último a parar entre o grupo dos candidatos ao pódio, passando pela liderança durante breves instantes, e Lewis Hamilton complicou as contas ao parar e regressar entre os dois Ferrari, deixando Oscar Piastri na liderança. O britânico não demorou a chegar ao segundo lugar, mas entretanto Piastri já tinha parado e deixado George Russell, o outro Mereces, no comando do pelotão. Pelo meio, Max Verstappen era 5.º, com Lando Norris a pressionar o Red Bull para ganhar posição.

Já pouco mudou até ao fim. George Russell carimbou a segunda vitória da temporada e a terceira da carreira e venceu o Grande Prémio da Bélgica, seguido de Lewis Hamilton, com direito a dobradinha da Mercedes, e Oscar Piastri, com o jovem piloto da McLaren a ficar no pódio uma semana depois de ganhar na Hungria. Seguiu-se Charles Leclerc, Max Verstappen e Lando Norris, com Carlos Sainz, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Esteban Ocon a encerrarem o top 10.