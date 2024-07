Morreu Michael da Grécia, o príncipe que renunciou à sucessão ao trono para casar

Com apenas um ano fica órfão de pai. Michael mudou-se com a mãe para Marrocos e depois para Espanha. Foi lá que assistiu ao desenrolar da Segunda Guerra Mundial, antes de rumar a França, aos 9 anos, onde fixou bastante tempo, escreve o Point de . Aos 14 anos, perde também a mãe e passa a viver com um tio, o conde de Paris, que tinha 12 filhos. “Passei de uma criança solitária a ser um membro de uma família grande. Levou-me seis meses de solidão, tristeza e tudo mais a adaptar-me. Depois disso, fui muito feliz”, chegou a dizer no ano passado em entrevista à Fox News a propósito da publicação de um livro de memórias.

O príncipe Michael casou em 1965, aos 26 anos, com a artista Marina Karella, que conheceu numa festa em Paris através de amigos mútuos. “Achei que era absolutamente encantadora (…) Ela era tão adorável e graciosa comigo. Não demorou muito para eu decidir que queria casar com ela”, lembrou na mesma entrevista.

Marcar o casamento não foi um processo fácil. Para isso o príncipe teve de obter uma autorização legal do Rei Constantino II — caso contrário o casamento seria considerado ilegal — e renunciar aos seus direitos de sucessão ao trono e dos seus descendentes, uma decisão que tomou “sem hesitar”. “Parece medieval, mas à época, a monarquia na Grécia tinha uma lei que dizia que os membros da família real não podiam casar sem o consentimento expresso do chefe da família, isto é, o Rei”, disse ainda à Fox News.

“Foi difícil, mas conseguimos. Estava convencido de que ia ganhar e ganhei. Renunciar a este título, não ser um membro da família real em funções deu-me um sentido de liberdade”, explicou na altura, acrescentando que lhe permitiu dedicar-se a duas grandes paixões: a escrita e a história. “Deu-me liberdade para escolher o meu caminho.” O príncipe Michael teve duas filhas do casamento com Marina Karella, as princesas Alexandra e Olga, e cinco netos.