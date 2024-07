Desde fevereiro que se sabia que Carlos Sainz teria de tomar uma decisão em relação ao próprio futuro. A oficialização de Lewis Hamilton enquanto novo piloto da Ferrari em 2025 e a certeza de que faria dupla com Charles Leclerc deixaram o piloto espanhol sem chão, sem passo seguinte e sem destino confirmado. Agora, de uma só vez, tudo voltou.

Carlos Sainz foi anunciado esta segunda-feira como o novo piloto da Williams em 2025, mantendo-se na grelha da Fórmula 1 e formando dupla com Alexander Albon, substituindo o norte-americano Logan Sargeant. “Com uma década de Fórmula 1 no currículo, Carlos Sainz vai juntar-se à Williams a partir da Scuderia Ferrari através de um contrato de dois anos com opção de renovação”, começa por indicar o comunicado oficial, que sublinha que o espanhol assinou para as temporadas de 2025 e 2026.

BREAKING: Carlos Sainz will join the team for '25, '26 and beyond ????​ BIENVENIDO, CARLOS! ???? Read the full story ⬇️ — Williams Racing (@WilliamsRacing) July 29, 2024

“Até agora, o espanhol de 29 anos tem três vitórias, 23 pódios, mais de 1.100 pontos e está atualmente no 5.º lugar do Campeonato do Mundo. Depois de ser o único piloto não-Red Bull a ganhar uma corrida em 2023, venceu recentemente o Grande Prémio da Austrália, apenas dez dias após ser submetido a uma cirurgia devido a uma apendicite, e já conquistou quatro pódios na atual temporada”, acrescenta a nota.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A ideia de que Carlos Sainz poderia rumar à Williams já tinha sido veiculada nos últimos dias, apesar de o espanhol também ter conversado com a Audi (que vai ficar com a vaga da Stake Sauber em 2026) e com a Alpine, até porque o próprio team principal da equipa já tinha adiantado que tinha esperança no sucesso da contratação.

“A probabilidade de contratar Sainz? Em 100, mais de 50%. Penso que as probabilidades estão a nosso favor. Mas já tive dissabores este ano, por isso, vamos ver. As conversas que tive com ele foram interesses. Mas ele tem um dos maiores construtores do mundo atrás dele, é difícil recusar isso. Um construtor com o qual o pai dele venceu [Audi]. Tem uma equipa que, sejamos claros, já nos derrotou no passado. E, mais uma vez, isso torna-se difícil de recusar. Percebo a perspetiva das coisas”, disse James Vowles.

De recordar que, em fevereiro, Carlos Sainz mostrou-se surpreendido com a contratação de Lewis Hamilton por parte da Ferrari, mas deixou claro que não tinha “ressentimentos” em relação à equipa. “Claro que não tenho ressentimentos em relação a ninguém. É assim que a modalidade funciona. Claro que tenho muito respeito pelo Lewis, pelo sucesso que já teve e pela escolha óbvia de se juntar à Ferrari. Teria feito exatamente o mesmo no lugar dele”, afirmou.