Olhando para aquilo que poderia ser a temporada de 2024 na Fórmula 1, à luz também do que se passou na última época, o cenário não estava propriamente brilhante para quem ansiava por mais um ano competitivo e a ser decidido na derradeira corrida como aconteceu em 2021. Porque Max Verstappen e a Red Bull estão à frente da concorrência, porque os concorrentes diretos mesmo que possam dar luta em algumas corridas não são consistentes, porque o principal ponto de interesse acaba por ser o segundo classificado entre os pilotos e os construtores. Todavia, há uma notícia em forma de terramoto que pode colocar tudo isso em causa.

Naquilo que está a ser descrito pela imprensa internacional como “a contratação da década na Fórmula 1”, a aproximação de Lewis Hamilton à Ferrari terá dado frutos e as duas partes estarão em negociações avançadas para assinarem contrato a partir de 2025, o que faria com que o espanhol Carlos Sainz Jr. deixasse a formação italiana (tendo ainda assim muito mercado noutras equipas). Uma coisa é certa: para a Mercedes, para a Ferrari e para muitas outras equipas, o movimento do heptacampeão vai mexer com todo o “jogo”.

Em atualização