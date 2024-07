O líder da Coreia do Norte visitou no domingo áreas inundadas no noroeste do país devido às fortes chuvas de monção, onde “supervisionou pessoalmente as operações de resgate e evacuação”, informou segunda-feira a imprensa estatal.

Kim Jong-un deslocou-se às áreas de Sinuiju e Uiju, ambas junto à fronteira com a China, e gravemente afetadas pelas inundações do rio Amnok devido às fortes chuvas, disse a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

A agência indicou que Kim-Jong-un “supervisionou pessoalmente as operações de salvamento e de retirada dos residentes das zonas afetadas e das pessoas consideradas vulneráveis”.

Os “níveis recorde” de precipitação registados no sábado deixaram isolados cerca de 5.000 habitantes de Sinuiju e Uiju, tendo o exército norte-coreano enviado helicópteros e barcos para os socorrer.

Kim Jong-un foi informado sobre a situação e “supervisionou pessoalmente a operação” de socorro dos 5.000 residentes.

As fotografias divulgadas pela KCNA mostram Kim a conduzir pela zona em estradas perigosamente inundadas e a observar as descolagens e aterragens de helicópteros a partir do aeródromo de Uiju, onde também saudou os residentes resgatados e agradeceu aos membros da força aérea o trabalho realizado.

A Coreia do Norte é particularmente vulnerável às inundações durante as chuvas de verão devido à má irrigação das zonas rurais e à desflorestação.

Kim também repreendeu as autoridades locais por não terem conseguido evitar os danos causados pelas chuvas, apesar de ter insistido em “medidas abrangentes” para evitar tais catástrofes, e designou certas zonas ao longo do rio Amnok nas províncias setentrionais de Pyongan do Norte, Jagang e Ryanggang como zonas especiais afetadas pelas inundações.