O jovem de 17 anos detido pela polícia britânica na sequência do ataque em que morreram três crianças, incluindo uma portuguesa, foi acusado de assassinato e tentativa de assassinato.

A notícia é avançada pela Sky News, que adianta que o jovem nasceu em Cardiff, no País de Gales, e vivia em Banks, no condado de Lancashire. O canal britânico acrescenta que o suspeito vai comparecer em tribunal na manhã desta quinta-feira.

O ataque aconteceu em Southport, na segunda-feira, quando as crianças participavam num evento temático sobre a cantora Taylor Swift, numa escola de dança. O homem entrou no recinto com uma faca e matou três crianças — de seis, sete e nove anos. Vários adultos ficaram feridos a tentar proteger as crianças do atacante.

Na sequência do ataque irromperam protestos violentos em Southport, cerca de 40 polícias ficaram feridos, oito com gravidade. Esta noite foi marcada por novas manifestações, desta vez no centro de Londres. A polícia indicou que mais de 100 pessoas foram detidas.