Centenas de manifestantes estão esta quarta-feira em protesto em Whitehall, do lado de fora da entrada para Downing Street, onde se situa a residência oficial do primeiro-ministro britânico. O protesto surge na sequência do esfaqueamento em Southport no qual morreram três crianças.

A imprensa britânica relata que os manifestantes inundaram as ruas no centro de Londres pelas 19h para o protesto “Enough is Enough” [em português, “Já basta”]. Segundo o The Telegraph, a marcha foi promovido por Tommy Robinson, que tem ligações à extrema-direita.

A polícia já tinha emitido um comunicado a alertar que atos de desordem teriam uma resposta “rápida”, instruindo os manifestantes a permanecerem nas imediações do portão de entrada de Downing Street e a saírem até às 20h30. No entanto, rapidamente o protesto escalou e ficou marcado por confrontos com os agentes.

A Sky News relata que os manifestantes estão a gritar frases como “Salvem os nossos filhos”, “Inglaterra até morrer” e “Queremos o nosso país de volta”. Também dá conta de que os manifestantes estão a atirar garrafas, latas e tochas contra os agentes. A polícia já fez várias detenções.

A manifestação desta quarta-feira surge depois dos distúrbios violentos que irromperam em Southport na terça-feira à noite no final de uma vigília pelas vítimas do esfaqueamento. Quase 40 polícias ficaram feridos, oito com gravidade. A polícia de Merseyside, no noroeste da Inglaterra, admitiu que os envolvidos nos desacatos podem ser apoiantes da Liga de Defesa Inglesa de extrema direita.

A violência escalou depois de surgirem relatos de que o jovem responsável pela morte das três crianças seria um refugiado que chegou de barco, no ano passado, ao Reino Unido. A polícia não divulgou detalhes sobre o suspeito, visto que se trata de um jovem de 17 anos, e deixou um apelo para que a desinformação sobre o assunto seja travada.