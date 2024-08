Um dos palcos principais dos Jogos Olímpicos, o Rio Sena (que a organização quis colocar no centro da cerimónia de abertura e que foi alvo de um plano milionário de descontaminação) continua a ser um foco de desconfiança para muitos atletas. A qualidade da água tem oscilado, com as autoridades a detetarem níveis acima do recomendável de bactérias como a E. Coli, que podem colocar em causa a segurança dos atletas. Uma triatleta belga e um triatleta suíço, que nadaram no rio, apresentam sintomas de infeção.

A cidade de Paris gastou, nos últimos anos, 1,4 mil milhões de euros para limpar o Sena, construindo um sistema subterrâneo para armazenar as águas residuais, de modo a que estas não corram para o rio quando chove. Há mais de um século que é ilegal nadar no Sena devido à falta de qualidade da água. Em meados de julho, e numa ação mediática que pretendia mostrar que nadar no rio era seguro, a ministra francesa dos Desportos, Amélie Oudéa-Castéra, e a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, mergulharam no Sena.

No entanto, o plano milionário para descontaminar o rio não parece ter resultado em pleno. Em junho deste ano o nível da bactéria E. coli na água era dez vezes superior ao que as federações desportivas consideram aceitável, lembra a BBC. As chuvas do final de julho, que coincidiram com o início dos Jogos Olímpicos, pioraram a qualidade da água e obrigaram a organização a adiar a prova individual de triatlo e os treinos de natação.

Diariamente são feitas análises à água do Sena, rio onde, além das provas de triatlo, vai ter lugar a prova de natação em águas abertas (a 8 e 9 de agosto) e a prova de paratriatlo dos Jogos Paralímpicos, que começam a 28 de agosto.

Este domingo, soube-se que a triatleta belga Claire Michel foi hospitalizada em Paris com uma infeção pela bactéria E. Coli. A participação da atleta na prova individual feminina de triatlo na passada quarta-feira, cuja parte de natação decorreu no rio Sena, pode ser a causa do problema, escreve o jornal L’Equipe. Para evitar nova contaminação dos seus atletas, a Bélgica desistiu da prova de estafeta mista de triatlo, que vai decorrer esta segunda-feira, e na qual Portugal vai participar. A realização da prova não está, no entanto, garantida: a organização dos Jogos espera uma melhoria da qualidade da água nas próximas horas.

No entanto, o caso de Michel não é o único. A delegação suíça disse este sábado que o triatleta Adrien Briffod, que competiu no Sena três dias antes, adoeceu com uma infeção no estômago. No entanto, a delegação helvética ressalvou que é “impossível dizer” se o incidente está relacionado com o rio Sena.

As bactérias E. coli e enterococos indicam presença de água de esgoto ou poluição fecal. Se contaminados, os atletas podem ter sintomas como diarreia, dor abdominal e enjoos.