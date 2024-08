Uma grávida de 31 anos dirigiu-se esta segunda-feira ao Hospital das Caldas da Rainha após ter sofrido um aborto espontâneo em casa, mas não lhe foi prestado qualquer atendimento num primeiro momento. A urgência de Obstetrícia e Ginecologia da unidade hospitalar estava encerrada e a mulher, que ali se tinha dirigido pelos próprios meios, acabou a ligar para o 112. Os bombeiros dizem que os cuidados foram negados, o hospital diz que terá sido a grávida que ao ver o cartaz a anunciar o encerramento decidiu ligar para o número de emergência e aguardar. A Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) já anunciou que vai abrir um inquérito ao caso.

Quando chegaram à porta do Hospital das Caldas da Rainha, os bombeiros depararam-se com a mulher com uma “hemorragia abundante”, com o “feto num saco”. Nelson Cruz, comandante dos Bombeiros das Caldas da Rainha, garante à Rádio Observador que é “completamente inadmissível, ainda que não houvesse um médico da especialidade”, que a grávida não tenha sido recebida pelo hospital. “O hospital tem de abrir portas. As portas têm de estar abertas. As pessoas têm de ser recebidas e depois encaminhadas”, acrescentou, notando que é necessário “estabilizar estas pessoas”.

Ao Observador, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste confirmou que a paciente se deslocou ao hospital pelos próprios meios, defendendo, porém, que ao verificar o cartaz afixado a dar conta do encerramento terá ligado para o 112 e aguardado no carro.

“Presume-se que a utente tenha ligado para a Linha SNS 24 ou para o 112 [ao ver o cartaz afixado], e que tenha aguardado na viatura respetiva pelas indicações telefónicas”, começa por dizer fonte do hospital, confirmando que foi na sequência de tal ligação que “foram acionados os bombeiros para ir ao encontro da utente”.

“Temos registo que a utente apenas entrou no Hospital 8h04 de hoje [esta segunda-feira], tendo sido de imediato admitida”, diz o conselho de administração, garantindo que “em momento algum foi recusada a sua admissão, nem temos registo de várias insistências para admissão”.

Segundo a mesma fonte, a utente foi prontamente admitida quando houve conhecimento de que estava a aguardar, tendo a situação “merecido o atendimento necessário”. A terminar é ainda referido que “a maternidade do Hospital de Caldas da Rainha, no dia de ontem [domingo], apesar de não estar a funcionar, atendeu 4 utentes e realizou 2 partos”.

A versão apresentada pelo hospital não é convergente com a de Nelson Cruz, que à CNN Portugal, afirmou que “só após muita insistência” dos bombeiros é que “o hospital lá entendeu permitir que se fizesse a ficha [de admissão] e receber a senhora”. “A senhora depois acabou por ser atendida”, explicou, salientando que o CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) queria que a grávida fosse levada para Coimbra.

O INEM esclarece que, com base nas informações recebidas pelos bombeiros e considerando que a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das Caldas da Rainha se encontrava em “contingência de Nível 3”, o CODU “contactou o mesmo hospital para que a utente pudesse ser admitida e avaliada e determinar se existiam condições para o transporte para Coimbra”. Após contacto, a médica obstetra dessa unidade hospitalar concordou em observar a grávida.

“O CODU informou a equipa de bombeiros sobre esta decisão às 7h50. Pelas 8h27, o CODU recebeu um novo contacto dos bombeiros informando que a utente tinha sido admitida”, lê-se na nota do INEM a que o Observador teve acesso.

IGAS anuncia que vai abrir inquérito

Em declarações à Rádio Observador, António Carapeto, inspetor-geral da IGAS, avançou que vai, ainda esta segunda-feira, abrir um inquérito ao caso da grávida por considerar que põe “em causa a confiança dos cidadãos”, com os “factos” relatados a serem “bastante impactantes”. Ainda assim, salienta que soube do caso através da comunicação social e que é nessa qualidade que será aberto o inquérito.