A Google manteve um monopólio ilegal das pesquisas online, quebrando as leis anti-trust, declarou um tribunal distrital norte-americano esta segunda-feira. A decisão do juiz a favor do Departamento da Justiça é histórica, por ser a primeira contra a big tech na era modera, o que pode alterar a forma como estas operam, relatam os media norte-americanos.

O processo foi iniciado pelo Departamento de Justiça, que acusava a Google de pagar ilegalmente milhares de milhões dólares a companhias como a Apple ou a Samsung. Estes pagamentos permitiam que a Google assumisse diretamente todas as pesquisas e sistemas de mensagens nos dispositivos destas marcas.

O tribunal considerou que isto impedia uma competição justa com os outros motores de busca, como a Microsoft, o Bing e o DuckDuckGo, e, consequentemente, violava as leis de competitividade empresarial norte-americanas.

“Depois de ter considerado cuidadosamente as provas e os testemunhos, o tribunal chegou à seguinte conclusão: a Google é uma monopolista e agiu como uma para manter o seu monopólio. Isto violou a secção 2 do Sherman Act”, escreveu o juiz Amit Mehta, numa decisão de 277 páginas, citada pela CNN.

Esta decisão é a primeira de uma série de processos colocados pelos procuradores federais norte-americanos contra a Google, a Amazon, a Meta e a Apple. As acusações argumentam que as empresas de big tech se tornaram demasiado poderosas e precisam de ser reguladas. O facto de o tribunal distrital da Columbia ter decidido a favor dos procuradores pode criar um precedente para os restantes casos e iniciar uma nova era para as grandes tecnológicas nos Estados Unidos da América.