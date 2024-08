O FBI deteve um homem de 66 anos, chamado Frank Lucio Carillo, que ameaçou matar a vice-presidente dos Estados Unidos da América, Kamala Harris. Natural do estado da Virginia, o suspeito escreveu várias publicações nas redes sociais, em que prometia assassinar a candidata democrata para estas eleições presidenciais — e ainda o Presidente Joe Biden ou o diretor do FBI, Christopher Wray.

Segundo uma nota do FBI, o homem de 66 anos foi presente a juiz esta segunda-feira, depois de ser detido durante na sexta-feira passada. “O discurso político é uma pedra basilar da experiência norte-americana. Podemos discordar e debater. No entanto, quando esses desacordos ultrapassam a linha para ameaças de violência, a lei deve entrar em ação”, comentou o procurador Christopher R. Kavanaugh.

“A missão do FBI é proteger o povo norte-americano. Temos em consideração todas as ameaças de violência e vamos investigar”, assegurou o agente do FBI Stanley Meador, citado na nota.

Segundo apurou a CNN internacional, Frank Lucio Carillo terá ameaçado “arrancar os olhos” da vice-presidente, descrevendo outras formas em que mataria Kamala Harris, a quem chamava “cabra”. Esperava ainda que a mulher tivesse uma “morte agoniante”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[Já saiu o primeiro episódio de “Um rei na boca do Inferno”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de como os nazis tinham um plano para raptar em Portugal, em julho de 1940, o rei inglês que abdicou do trono por amor. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube]

“Harris vai arrepender-se por tentar tornar-se presidente, porque se isso alguma vez acontecer, eu vou pessoalmente arrancar-lhe os olhos com alicates, mas primeiro vou matar toda a gente que se atravessar no meu caminho”, lê-se numa das publicações, a que a USA Today teve acesso.

Quando os agentes do FBI chegaram a casa do homem de 66 anos para o deter, Frank Lucio Carillo confirmou que tinha escrito as ameaças online. “Eu acho que vou precisar de um advogado”, terá dito às autoridades, segundo a CNN.

Para além disso, o suspeito encontraram em sua casa duas armas de fogo — um revólver que comprou em 2023 e uma espingarda este ano.