A cidade de Manila, capital das Filipinas, está a preparar-se para receber com uma grande festa Carlos Yulo. Uma parada com passagem em vários pontos de Manila, que começará na rua Leveriza, na área de Malate onde Yulo cresceu. O dia da parada ainda está por definir, porque está a ser coordenado com a equipa do atleta.

Carlos Yulo garantiu para as Filipinas dois ouros nos Jogos Olímpicos de Paris. Um feito nunca antes alcançado pelo país. Aliás, as Filipinas, em toda a sua história, só tinha um ouro no seu curriculum e Carlos Yulo consegue somar-lhe dois numa só edição, com uma distância de 24 horas. Primeiro garantiu a medalha dourada quando competiu no solo na ginástica artística. No dia a seguir ficou em primeiro no salto.

Promovido a herói na Filipina, Carlos Yulo será recebido com pompa e circunstância, mas não é apenas uma receção popular que lhe está reservado.

A autarquia de Manila já fez saber que lhe dará um prémio em dinheiro de 2 milhões de pesos filipinos (cerca de 32 mil euros). “O cansaço e o trabalho árduo que suportou para alcançar o sucesso que obteve não podem ser desconsiderados. Lembre-se sempre que a sua casa, a cidade de Manila, estará sempre a apoiá-lo, pronta para o ajudar na sua jornada para o sucesso”, escreveu Honey Lacuna, autarca de Manila, no Facebook, onde indica também que outro atleta das Filipinas receberá cerca de oito mil euros — Ernest John Obiena ficou em quarto no salto com vara (onde o sueco Armand Duplantis brilhou ao bater o recorde mundial)

Um milhão de pesos filipinos por cada medalha. “A nossa forma de honrar o seu talento, a sua dedicação e a sua incrível contribuição para os desportos nas Filipinas”, declarou ainda Honey Lacuna, citada pelo Inquirer.

Mas não é só. Também a Câmara dos Representantes (Parlamento) decidiu atribuir-lhe 6 milhões de pesos (95 mil euros), 3 milhões por cada uma das medalhas, de acordo com o jornal local Philstar. E será também condecorado pelo Congresso pelo “conquista excecional e o contributo para o desporto nas Filipinas”, declarou o líder da Câmara dos Representantes Martin Romualdez. Acresce ainda a remuneração de 10 milhões de pesos (cerca de 160 mil euros) a que tem direito por lei por cada medalha de ouro, tendo já sido confirmado que receberá os 20 milhões de pesos (320 mil euros) uma vez que conseguiu duas. No total, a conta de Yulo aumentará, até agora, 28 milhões de pesos (440 mil euros).

Além da parada, da recompensa monetária, Carlos Yulo vai ter direito… a uma casa.

Mesmo antes de ter disputado a final no solo, a 3 de agosto, já a imobiliária Megaworld tinha anunciado que daria a cada atleta que regressasse de Paris com uma medalha de ouro uma casa com dois quartos no condomínio McKinley Hill, na cidade de Taguig, no distrito de Manila. Num imóvel avaliado em 24 milhões de pesos filipinos (cerca de 380 mil euros).

“Em 2024 celebramos o centenário da nossa participação nos Jogos Olímpicos e nada como celebrar esta efeméride com o reconhecimento com o soberbo espírito competitivos dos mais recentes medalhistas de ouro e recebê-los em McKinley Hill”, declarou Lourdes T. Gutierrez-Alfonso, presidente do Megaworld, em comunicado, citado pela CNBC. “Num dos endereços mais célebres, em Fort Bonifacio, McKinley Hill é a casa de vários atletas de classe mundial, incluindo membros da seleção nacional filipina de basquetebol e futebol. O que faz o local perfeito para os campeões filipinos que vivem uma vida de paixão e excelência”.

Falta dizer que a casa estará mobilidade (mas se não estivesse há também uma recompensa de uma loja de mobiliário). Segundo a imprensa local, Yulo ainda vai ter direito a 1 milhão de pesos em produtos nas lojas SM Retail, mais acesso ao buffett do restaurante Vikings e o resto da sua vida, tendo comida à borla noutros restaurantes, além de bolachas para o resto da vida na Cookies By The Bucket, um iPhone 16.