Duas pessoas morreram e três ficaram feridas com gravidade no acidente que esta quinta-feira envolveu dois automóveis na estrada que liga o Carvalhal a Tróia, no distrito de Setúbal, segundo a proteção civil.

As vítimas mortais são um homem e uma mulher de 23 anos. Dois dos feridos são homens, de 25 e 32 anos, havendo ainda uma mulher de 22 anos com ferimentos.

Dois dos feridos graves foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.

Já o outro ferido grave, continuou a fonte, foi helitransportado para o Hospital de Garcia de Orta, em Almada, igualmente no distrito de Setúbal, mas “vai ser levado de ambulância para o Hospital de São José”, em Lisboa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os corpos das duas vítimas mortais resultantes do acidente foram levados para os serviços de medicina legal do HLA, acrescentou a mesma fonte do comando sub-regional.

A colisão ocorreu na Estrada Nacional 261 e a circulação foi retomada por volta das 10h20 embora ainda esteja condicionada, estando a fazer-se de forma alternada, por uma das faixas.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR foi enviado para o local para proceder a averiguações.

O alerta foi dado pelas 5h33 e mobilizou um total de 24 operacionais, apoiados por 12 viaturas e um helicóptero, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica.