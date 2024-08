Jovem radicalizado pelo Estado Islâmico confessou que ia atacar concerto de Taylor Swift com bombas e armas brancas e suicidar-se de seguida

MNE austríaco diz ter “evitado tragédia” e revela que ataque teria sido “muito grave”. Bilhetes dos três concertos serão reembolsados em 10 dias

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Áustria considera que o país conseguiu “evitar uma tragédia” ao deter os dois suspeitos de terrorismo que planeavam ataques contra três concertos agendados para esta semana na capital do país. Karl Nehammer defendeu que “a intensa colaboração” entre a polícia e a Direção de Informações e Segurança do Estado, dependente do Ministério do Interior, conseguiu “detetar a tempo” e combater a ameaça.

Die Absage der Taylor Swift Konzerte durch die Veranstalter ist für alle Fans in Österreich eine herbe Enttäuschung. Die Situation rund um den offenbar geplanten Terroranschlag in Wien war sehr ernst. Dank der intensiven Zusammenarbeit unserer Polizei und dem neu aufgebauten DSN… — Karl Nehammer (@karlnehammer) August 7, 2024

“A situação em torno do ataque terrorista aparentemente planeado em Viena era muito grave”, sublinhou o diplomata, num comunicado divulgado na rede social X.

No comunicado divulgado pela promotora dos espectáculos de Taylor Swift, informa-se que “todos os bilhetes serão automaticamente reembolsados nos próximos 10 dias úteis.” Até ao momento, a artista não se pronunciou publicamente sobre o cancelamento dos espetáculos.

Os “Swifties”, nome dos fãs de Taylor Swift, estão a pendurar pulseiras de missangas numa “árvore de pulseiras da amizade” em Viena, na Áustria, depois de os três concertos programados terem sido cancelados, sem menção ao seu reagendamento. Esperavam-se cerca de 65.000 espectadores em cada um dos espectáculos previstos.

As próximas datas da digressão mundial da cantora norte-americana são 15, 16, 17, 19 e 20 de agosto, no Estádio de Wembley, em Londres. Faz depois uma pausa até 14 de novembro e ruma ao Canadá, com nove concertos agendados para Toronto e Vancouver.