Um avião de passageiros caiu, esta sexta-feira, no bairro Capela, em Vinhedo, no interior do estado brasileiro de São Paulo. Seguiam 62 pessoas a bordo, 58 passageiros e quatro tripulantes, de acordo com nota da companhia aérea brasileira Voepass.

O avião pertence à companhia aérea Voepass, antiga Passaredo. O voo 2283 saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Em comunicado citado pelos meios brasileiros, a Voepass indica que “acionou todos os meios para apoiar os envolvidos”. “Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo”, explica. A companhia área indica que está a prestar apoio telefónico “a todos os passageiros, familiares e colaboradores”, na sequência do acidente.

Pela informação no site FlightRadar, o avião saiu às 11h40 na hora local, 15h40 em Lisboa. O Corpo de Bombeiros de São Paulo indica que recebeu o alerta às 13h25 locais, 17h25 em Lisboa, para uma queda de aeronave em Vinhedo, na Rua Edueta e que estão sete equipas no local.

Lula da Silva, o Presidente brasileiro, já reagiu à queda do avião. Durante uma conferência de imprensa, o chefe de Estado pediu um “momento de silêncio” devido à queda do avião e avança que “parece que todos morreram”. “Quero pedir um momento de silêncio para as vítimas.”

De acordo com o G1, Osmir Cruz, o secretário de Segurança de Vinhedo, disse que a aeronave caiu perto de uma casa com moradores no interior, mas que nenhuma dessas pessoas terá ficado ferida.

A Força Aérea Brasileira emitiu um comunicado onde diz que já foram acionados os meios do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). “Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência”, cita o G1.

O momento da queda do avião foi captado em vídeo, que está a ser reproduzido por vários jornais brasileiros. Nas imagens, é possível ver a aeronave a perder gradualmente altitude. Noutros vídeos, é visível a coluna de fumo que terá surgido após a queda.