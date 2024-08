Um jovem de 18 anos foi detido esta terça-feira na cidade turca de Eskisehir depois de ter esfaqueado cinco pessoas num café ao ar livre. Todas as vítimas, entre os 64 e 87 anos, foram hospitalizadas. Duas delas estão em estado crítico, segundo relata a imprensa local.

Vários meios de comunicação social turcos, como o Haberturk, estão a relacionar o ataque com uma alegada obsessão por videojogos desenvolvida pelo atacante, mas até ao momento a informação não foi confirmada pelas autoridades turcas.

Enquanto esfaqueava as pessoas, o jovem transmitiu o ataque em direto nas redes sociais através de uma câmara que trazia ao pescoço. Durante a detenção, a polícia encontrou na posse do atacante, que vestia um colete à prova de bala e capacete com símbolos neonazis, duas facas e um pequeno machado. Envergava ainda uma máscara que lhe tapava a cara.

As vítimas estavam num café em Eskisehir e tinham acabado de rezar numa mesquita próxima. Depois de detido, o agressor foi presente a tribunal, sob fortes medidas de segurança, acompanhado por equipas de operações especiais da polícia turca. Neste momento, encontra-se preso preventivamente.

Ali Yerlikaya, ministro da Administração Interna turco, partilhou no X um vídeo que mostra a detenção do jovem pelas autoridades, bem como os itens que o jovem transportava no momento do ataque.

Eskişehir’de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza… pic.twitter.com/Yn6hD42pAU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 12, 2024

O ministro da Justiça turco, Yilmaz Tunc, também utilizou o X para informar que as autoridades locais estão a investigar o incidente “meticulosamente”.