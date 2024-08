A polícia norte-americana deteve esta quinta-feira uma pessoa no âmbito da morte do ator de Friends, Matthew Perry, a 28 outubro do ano passado. A detenção, feita no sul da Califórnia, foi confirmada ao canal NBC por fontes das autoridades.

Perry foi encontrado morto no jacuzzi da sua casa em Los Angeles e a autópsia classificou a morte como acidental, causada por uma overdose de cetamina, uma substância psicadélica. Em maio, a polícia de LA já tinha relatado que estava a trabalhar com as autoridades federais para encontrar a origem da cetamina consumida por Matthew Perry.

O ator não escondia a luta contra a toxicodependência e, à data da morte, estava a fazer um tratamento para a depressão e ansiedade, que incluía transfusões regulares de cetamina, tendo por isso uma prescrição médica para a substância. Contudo, a autópsia concluiu que a droga encontrada no corpo tinha sido consumida depois do último tratamento. Isto porque a cetamina permanece no corpo durante pouco tempo após o consumo e o último tratamento de Perry tinha sido uma semana antes da sua morte.

As doses de quetamina encontradas na autópsia eram elevadas, equivalentes à quantidade utilizada para uma anestesia geral durante uma cirurgia, assinalou ainda o médico legista.

A investigação das pessoas que facilitaram o acesso a droga em casos que levaram à morte de alguém não é incomum, nota a NBC. Principalmente quando se trata da morte de celebridades ou figuras reconhecidas. Em 2009, o médico de Michael Jackson foi acusado de homicídio involuntário, por lhe ter dado as doses erradas de medicamentos que levaram à sua morte. Já em 2021, os procuradores de Nova Iorque apresentaram uma queixa contra as quatro pessoas que venderam heroína com fentanil ao ator Michael K. Williams, droga que levou à sua morte.