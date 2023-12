Em atualização

O relatório da autópsia conhecido, esta sexta-feira, revela que a causa de morte do ator Matthew Perry foram os “efeitos agudos de cetamina”. De acordo com o gabinete do Médico Legista do Condado de Los Angeles, o falecimento de uma das estrelas de “Friends” foi acidental.

A autópsia atribuiu ainda afogamento, doença arterial coronariana – um tipo de doença cardíaca – e os efeitos de buprenorfina – um analgésico – como fatores contribuintes não relacionados com a causa imediata da morte de Perry, escreve a ABC News.

Matthew Perry foi encontrado inconsciente, em casa, numa banheira, no dia 28 de outubro. O óbito foi declarado no local. A autópsia foi realizada no dia seguinte, tornando-se agora pública.