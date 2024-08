Pelo menos 60 pessoas morreram e mais de 250 mil foram afetadas no Iémen, este mês, devido às inundações provocadas por fortes chuvas, indicou esta segunda-feira a ONU.

Segundo o mais recente relatório do gabinete da ONU para a coordenação dos assuntos humanitários, cerca de 268 mil pessoas foram afetadas pelas inundações, principalmente nas províncias de Al-Hajjah, Al-Hodeida e Marib.

Do total de óbitos registados pelas Nações Unidas, 36 ocorreram em Al-Hodeida e oito em Marib.

Mais de uma dezena de pessoas estão desaparecidas e centenas estão feridas.

De acordo com a ONU, as inundações no Iémen, país em guerra, causaram, ainda, danos em casas e abrigos de deslocados, muitos dos quais não podem ser reparados.

O Governo do Iémen reconhecido internacionalmente pediu ajuda na semana passada para fazer face aos danos provocados pela intempérie.