O exército israelita ordenou esta quinta-feira a evacuação da localidade de Bani Suhaila, a leste de Khan Yunis, quando, segundo dados das Nações Unidas, 90 por cento da população da Faixa de Gaza já foi deslocada à força.

“Para vossa segurança, saiam imediatamente e dirijam-se para a zona humanitária”, anunciou Avichay Adraee, porta-voz militar israelita em árabe, na rede social X.

O mesmo responsável enumerou, além de Suhaila, os bairros de Sheikh Nasser, Barbakh, Al Satr, Maan e cerca de 20 outros quarteirões.

De acordo com a ONU, as sucessivas ordens de evacuação em massa já deslocaram 90 por cento dos habitantes de Gaza, frequentemente de forma repetida.

Só durante o mês de agosto, as forças israelitas emitiram 13 ordens que obrigaram cerca de 300 mil pessoas a deslocarem-se.

As diretivas juntam-se às ordens de evacuação emitidas no passado dia 16, quando o exército israelita ordenou a deslocação da população do norte de Khan Yunis e do leste de Deir al-Balah (centro).

A “zona humanitária” estabelecida por Israel cobre uma estreita faixa de 36 quilómetros quadrados entre a zona de al-Mawasi em Khan Yunis e Deir al-Balah e, embora abrigue civis, não está livre de ataques.

A 13 de julho, bombardeamentos na zona costeira de al-Mawasi mataram mais de 90 palestinianos e feriram outros 300. Segundo o ministério da Saúde de Gaza, controlado pelos islamitas palestinianos do Hamas, três dias mais tarde, pelo menos mais 17 palestinianos foram mortos num outro ataque aéreo israelita na mesma zona.

No total, cerca de 30 mil pessoas estão amontoadas em cada quilómetro quadrado da zona humanitária de Al Mawasi devido às ordens de evacuação israelitas, de acordo com uma estimativa divulgada na quarta-feira pela agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA).

Antes da guerra, eram 1.200 pessoas por quilómetro quadrado.

A guerra em curso entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 7 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de pessoas levadas como reféns, segundo as autoridades israelitas.

Após o ataque do Hamas, Israel desencadeou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 40 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.