Uma panificadora e sete restaurantes de Vendas Novas, no distrito de Évora, vão tentar confecionar a “maior bifana do mundo”, com 15 metros de comprimento, no dia 7 de setembro, revelou a câmara municipal.

A iniciativa é promovida pelo município, em colaboração com a panificadora e as sete casas de bifanas, e vai decorrer às 19h30 de 7 de setembro, data em que se comemoram os 62 anos do concelho de Vendas Novas.

“As entidades organizadoras assumem a expectativa de confecionar uma bifana com 15 metros de comprimento, alcançando um novo marco na história deste ícone gastronómico”, disse a autarquia, em comunicado.

Mas, frisou, “este feito é mais do que uma tentativa de recorde. É uma celebração da união e do espírito comunitário de Vendas Novas”.

A tentativa de confecionar a “Maior Bifana do Mundo”, no âmbito das Festas do Concelho, vai envolver a Panificadora Central de Vendas Novas, que vai fornecer um pão idealizado e preparado para o efeito pela própria empresa.

Neste pão, em que vão trabalhar três padeiros, “serão utilizados cerca de 50 quilos de farinha”, indicou a câmara.

Já o recheio desta mega bifana vai ficar a cargo dos estabelecimentos Bifanas & Companhia, Bifanas do Patrão, O Canto das Bifanas, A Chaminé, Mercado das Bifanas, Rulote O Menino de Ouro e O Silva.

“Cada uma das sete casas de bifanas participantes irá contribuir com a sua própria receita”, disse o município, estimando que seja utilizado “um total de cerca de 32 quilos de lombo de porco”.

No final, “o pão terá o sabor único da junção de todas elas, sem individualismos, onde cada contributo se funde num só”, argumentou.

“Esta gigante bifana será o resultado de um verdadeiro esforço coletivo, simbolizando a força de uma comunidade que se une em torno de um objetivo partilhado: consolidar Vendas Novas enquanto Capital da Bifana”, realçou o município.

De acordo com a autarquia, o público vai poder testemunhar e saborear gratuitamente esta tentativa de criar a “maior bifana do mundo”, que vai ter lugar no recinto das festas.

Nesse mesmo dia, entre outros momentos, vão igualmente decorrer o concurso “Rei e Rainha da Bifana”, no qual serão coroados o participante masculino e a participante feminina que conseguirem “comer mais bifanas em 10 minutos”, e uma sessão de showcooking em que o chef Fábio Bernardino vai reinterpretar a tradicional bifana de Vendas Novas.

Os festejos dos 62 anos do concelho de Vendas Novas vão realizar-se entre os dias 6 e 8 de setembro, e incluem também música, com Jorge Palma, Carlão e Ricardo Ribeiro como cabeças-de-cartaz, folclore, cante, dança, dj’s, caminhada, BTT, passeio de motorizadas, aulas desportivas, largadas de touros, tasquinhas, artesanato, produtos locais e divertimentos infantis.