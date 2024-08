Em atualização

O aeroporto de Eindhoven, nos Países Baixos, anunciou a suspensão dos seus voos devido a um problema técnico que não foi identificado. O anúncio foi feito pelo próprio aeroporto nas suas redes sociais, tendo a conta oficial na rede social X acrescentando que as causas já estão a ser investigadas.

No air traffic is currently possible on Eindhoven Airport due to a malfunction. The cause is being invested. #eindhovenairport

— Eindhoven Airport (@EINairport) August 28, 2024