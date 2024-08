Portugal vai doar a países africanos vacinas contra a mpox, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Saúde, depois de França, Alemanha e Espanha terem comunicado o mesmo compromisso esta semana.

Em comunicado, o Ministério da Saúde salienta que as vacinas vão ser doadas a “países africanos, que têm registado um aumento expressivo de casos desta doença já declarada pela Organização Mundial de Saúde como ’emergência de saúde pública global'”.

“Portugal tem atualmente um stock de vacinas contra o vírus mpox e está na disposição de ceder entre 10% a 15% deste stock de vacinas“, indica o gabinete tutelado por Ana Paula Martins.

Portugal responde assim ao pedido da Comissão Europeia aos Estados-membros da União Europeia (UE), na semana passada, para disponibilizarem vacinas e medicamentos para África.

“O Ministério da Saúde já solicitou que seja comunicado junto do board da HERA (Autoridade Europeia para a Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias) esta intenção e disponibilidade. A cedência das vacinas ficará naturalmente dependente de uma articulação ao nível da União Europeia”, acrescenta.

Na quarta-feira, o Ministério da Saúde adiantou que estava a avaliar a doação a países africanos de vacinas, de acordo com o seu stock e com as necessidades internas.

A mpox é uma doença viral que se propaga dos animais para os seres humanos, mas que também pode ser transmitida entre seres humanos através do contacto físico, provocando febre, dores musculares e lesões cutâneas.

Uma nova estirpe (“clade 1b”) de mpox foi detetada na República Democrática do Congo (RDCongo) em setembro de 2023 e depois notificada em vários países vizinhos.

O ressurgimento em África está a ter um grande impacto na República do Congo, RDCongo, Burundi, Quénia, Ruanda e Uganda.