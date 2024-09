O partido de extrema-direita alemão AfD ganhou a sua primeira eleição, nas eleições estatais deste domingo, nos Estados de Turíngia e da Saxónia, no leste do país. Segundo as primeiras projeções, a AfD ficou em primeiro na Turíngia, com 33,5% dos votos e em segundo na Saxónia com 31,5%.

O resultado era esperado, segundo as sondagens, mas a vitória do partido fundado em 2013 assinala a primeira vitória eleitoral de um partido de extrema-direita na Alemanha em mais de meio século, nota o The Guardian. O último partido deste espectro político a conseguir uma maioria dos votos foi o partido Nazi durante a II Guerra Mundial.

As expected, dramatic results in both #Saxony and #Thuringia ???????? Interesting difference in Linke-BSW dynamic, undoubtedly linked to difference in AfD growth. ???? pic.twitter.com/ulxauwhdml — Cas Mudde (@CasMudde) September 1, 2024

No Estado da Turíngia, onde ficou à frente, a AfD lidera com 33,5% dos votos, a nove pontos percentuais da CDU da ex-chanceler, Angela Merkel. O SPD de Olaf Scholz aparece apenas no quinto lugar, com 6,5% dos votos. Com 24,5% dos votos, a CDU já recusou negociações com a AfD, mas garantiu que vai tentar o diálogo com a os restantes partidos, para uma opção de governo estatal.

Na Saxónia, a CDU conseguiu a vitória, com 32% dos votos, uma margem muito curta para os 31,5% dos votos que foram para a AfD. Em terceiro lugar nos dois Estados ficou a aliança de esquerda estreante BSW, que conseguiu 14,5% dos votos na Turíngia e 12% na Saxónia, resultados que classificaram como “um desejo claro de mudança”.

A AfD também recorreu às redes sociais para assinalar os históricos resultados do partido e agradecer a todos os eleitores e membros do partido. Uma das líderes do partido, Alice Weidel, classificou a vitória da AfD como um “requiem para a coligação [do governo federal]”.

Mit 33,5 % stärkste Kraft in Thüringen, 31,5 % in Sachsen: Laut erster Prognose ein riesiger Erfolg für unsere #AfD! Herzlichen Dank an alle Wähler & Wahlkämpfer! pic.twitter.com/51V5M4kaLK — AfD (@AfD) September 1, 2024

No próximo ano, os alemães vão às urnas para as eleições federais. Nenhum dos três partidos de centro esquerda que atualmente governam em coligação conseguiram passar dos 10% dos votos.