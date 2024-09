O currículo é de alguém que devia ter uma certa idade, o currículo é de alguém que já tem experiência em provas internacionais, o currículo é de alguém que tem apenas 23 anos. Miguel Monteiro, português que compete na categoria de F40 no lançamento do peso (vertente direcionada para atletas com nanismo), era uma das principais figuras da Missão nacional em Paris-2024 naqueles que seriam já os seus terceiros Jogos Paralímpicos e não deixou os créditos por mãos alheias. No final, foi ele o primeiro português a tocar o sino no Stade de France, sinal de que acabara de ganhar a tão desejada medalha de ouro esta manhã.

O atleta português de Mangualde, que é orientado por João Mendes e representa a Casa do Povo de Mangualde, é o detentor do recorde mundial, europeu e nacional alcançado ainda em 2022 (Pombal, 11,60) e chegava agora a Paris na quarta posição do ranking mundial da categoria, com o melhor registo do ano a 11,17. Depois de ter acabado no quinto posto no Rio-2016 e de ter ganho a medalha de bronze em Tóquio-2020, apontava agora para a subida de mais um degrau em termos de Jogos Paralímpicos. Conseguiu.

Num concurso que até começou com a liderança de Denis Gnezdilov, russo que compete como atleta neutro e que era o antigo detentor da melhor marca mundial, Miguel Monteiro teve uma primeira tentativa nula mas passou para o primeiro lugar logo no segundo ensaio com 11,02, mais 22 centímetros do que o atleta de Leste. Mas o português não ficou por aí: logo de seguida, o atleta de Mangualde estabeleceu um novo recorde nos Jogos Paralímpicos com 11,21, que dava um outro conforto no topo da classificação. O “susto” surgiu no penúltimo ensaio com o mongol Battulga Tsegmid a subir ao segundo lugar com 11,09 mas ninguém conseguiria superar a marca do português, que ganhou o primeiro pódio da Missão portuguesa em Paris após fazer mais uma tentativa a 11,17 (segunda melhor de toda a decisão). A surpresa acabou por ser o iraquiano Garrah Tnaiash, que conseguiu um lançamento a 11,09 e tirou Gnezdilov do pódio.

Entre os principais resultados internacionais alcançados na carreira além da medalha de bronze que tinha ganho nos Paralímpicos de Tóquio, Miguel Monteiro tinha duas pratas e um bronze em Campeonatos do Mundo (2017. 2023 e 2024) e um ouro e uma prata em Europeus (2021 e 2018), entre outras.

Em atualização