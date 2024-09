De 28 de agosto a 7 de setembro Veneza acolhe o Festival Internacional de Cinema e muitos dos protagonistas das próximas estreias na sétima arte já viajaram para a cidade italiana. De Cate Blanchett e Hoyeon Jung, que dividem protagonismo em ‘Disclaimer’, a Angelina Jolie, que interpreta Maria Callas em ‘Maria’, muitos são aqueles que já passaram pela ‘red carpet’ desta 81.ª edição do festival, como é o caso de Brad Pitt, George Clooney, Julianne Moore, Pedro Almodóvar, Stella Maxwell, Emily Ratajkowski ou Eva Green, entre outros.

Dos visuais que já passaram pela passadeira vermelha do festival destaca-se o de Lady Gaga, que já habituou o público aos seus looks vistosos e, por vezes, extravagantes. Desta vez, a artista, que está em Veneza para a estreia do filme “Joker: Folie à Deux”, onde contracena com Joaquin Phoenix, marcou a diferença não só pelo visual, como por um pormenor que se destacou. A atriz e cantora escolheu um vestido preto bastante volumoso, com decote em ‘V’, uma peça Dior Haute Couture, com corpete de veludo e saia de seda e veludo, que combinou com botas de plataforma. Como adereço de cabeça, um chapéu pontiagudo Philip Treacy, também em preto, com renda, e para joias escolheu brincos e um colar Tiffany & Co..

Na mão esquerda, a cantora e atriz levava o anel de noivado, um diamante incrustado em platina, que de acordo com a revista Hello! terá custado cerca de 520 mil euros. Lady Gaga surpreendeu ao revelar que estava noiva nos Jogos Olímpicos de Paris, quando apresentou o namorado, o empresário Michael Polansky, ao primeiro-ministro francês Gabriel Attal como “noivo” enquanto assistiam a uma prova de natação. Não foi revelada a data em que o empresário pediu a cantora em casamento, mas Lady Gaga já tinha sido vista a usar o anel durante um passeio em West Hollywood, em Los Angeles, em abril.

Também a namorada de Cristiano Ronaldo se destacou pelo visual. Se Gaga optou pelo preto, Georgina Rodríguez foi na direção oposta e escolheu um vestido rosa pálido, quase branco, de tecido plissado, sem mangas, com uma abertura lateral, uma peça de inspiração nupcial, tal como refere a Vanitatis.

A namorada de Cristiano Ronaldo esteve na ‘red carpet’ dos prémios ‘Diva E Donna’, onde foi homenageada com o galardão na categoria ‘Diva e Mulher do Ano’ pela série documental ‘Soy Georgina’, da Netflix.