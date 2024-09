Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Faixa de Gaza

O patriarca latino de Jerusalém, o cardeal Pierbattista Pizzaballa, denunciou esta semana a situação “catastrófica” que se vive na Faixa de Gaza, que se encontra sob ataque israelita desde 7 de outubro de 2023, e que deu origem a uma crise humanitária que ultrapassa largamente o que é mostrado na imprensa internacional.

“A situação em Gaza, em particular, é catastrófica”, escreveu o cardeal Pizzaballa, que é o mais alto responsável da Igreja Católica na Terra Santa, numa carta enviada esta semana ao cardeal português Américo Aguiar.

“As imagens nos media não mostram a situação catastrófica em que a população vive, com toda a infraestrutura destruída, sem escolas, quase sem hospitais e enormes dificuldades em encontrar comida suficiente para toda a gente”, acrescenta o cardeal na carta, que foi partilhada com o Observador pelo cardeal português, que é atualmente bispo de Setúbal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na missiva, o cardeal Pizzaballa explica que o Patriarcado Latino de Jerusalém deu início a uma campanha humanitária destinada a apoiar os mais vulneráveis na Faixa de Gaza — e apela à solidariedade internacional com essa campanha.

“O Patriarcado Latino de Jerusalém já começou a entregar comida na Cidade de Gaza e está, atualmente, a entregar pacotes suficientes para alimentar entre 5 mil e 10 mil pessoas por mês”, explica Pizzaballa. “Em parceria com a Ordem de Malta, estamos a enviar materiais de primeiros socorros e de farmácia para uma população que está a sangrar que tem um único hospital para milhares de pessoas.”

“Além disso, devido à destruição das escolas, está a ser planeada uma nova escola temporária para que as crianças possam receber educação este ano”, diz o cardeal.

A carta foi partilhada com o Observador pelo cardeal Américo Aguiar, que recebeu o pedido de ajuda enviado pelo cardeal de Jerusalém e deu início a uma campanha de recolha de fundos em Portugal para apoiar os esforços humanitários da Igreja Católica na Terra Santa.

“A Terra de Jesus continua a ser massacrada com os horrores da guerra”, diz Américo Aguiar. “A Terra ‘Santa’ grita pela paz… de todos e para todos.”

“O meu irmão Cardeal de Jerusalém, Pizzaballa, renovou o seu agradecimento ao Povo de Setúbal pela partilha por ocasião da Renúncia Quaresmal que lhes fizemos chegar, 35 mil euros, para as necessidades e urgências pouco, mas para o nosso esforço muito”, sublinha Américo Aguiar.

“O novo apelo da Igreja de Jerusalém pede-nos um esforço suplementar de partilha para urgente alimentação, cuidados de saúde e educação das todas as vítimas da guerra”, diz o bispo português, apelando a todos que tenham um “gesto de partilha para as crianças, jovens, adolescentes e idosos, para as famílias, para todas as vítimas da guerra, independentemente do lado da barricada”.

Sublinhando que a Igreja quer “a paz de todos para todos”, Américo Aguiar anunciou que foi criada uma conta na Caixa Geral de Depósitos (com o IBAN PT50003507740069853093022) para reunir os contributos. A campanha decorre até ao final de setembro.

Na carta, com data de 4 de setembro, Pizzaballa — um cardeal franciscano que é o principal clérigo católico da Terra Santa desde 2020 — agradece a “generosidade dos fiéis de Portugal” e sublinha que a situação na Palestina está “a deteriorar-se constantemente”.

“Não sei por quanto tempo é que a guerra e as operações militares vão continuar nem se vai ser alcançado um acordo mais cedo ou mais tarde”, escreve Pizzaballa. “O que é certo é que as vidas das pessoas vão ficar afetadas durante muito tempo, tanto a nível emocional como a nível económico.”

O cardeal de Jerusalém refere ainda a importância da solidariedade internacional, sem a qual não seria possível apoiar os projetos humanitários na Faixa de Gaza. “Tenho a certeza de que a Igreja em Portugal será uma parte importante nesta rede de solidariedade”, resume Pizzaballa.