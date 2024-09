O super tufão Yagi causou pelo menos dois mortos e 92 feridos na ilha turística de Hainão, no sul da China, informou este sábado a agência de notícias oficial Xinhua.

Depois de provocar fortes chuvas e rajadas de vento superiores a 230 quilómetros por hora no país, o Yagi dirige-se agora para o Vietname.

Em Hainão, um total de 460 mil pessoas foram retiradas por precaução, de acordo com a emissora estatal CCTV. Já na província de Guangdong, também no sul do país, as autoridades transferiram 574.000 habitantes para um local seguro.

O aeroporto de Haikou, capital de Hainão, no norte da ilha, cancelou todas os voos até às 15h00 (08h00 em Lisboa) deste sábado, de acordo com a CCTV.

Haikou foi gravemente afetada pelo super tufão, com grande parte da circulação rodoviária a ser interrompida devido à queda de árvores na estrada.

O aeroporto de Sanya, no sul de Hainão, planeia retomar as operações ainda esta manhã.

O vento e a chuva vão continuar fortes no sul da China, informou ainda a CCTV.

Macau cancelou esta manhã os sinais de alerta devido à passagem do Yagi, informaram os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG).

Todos os sinais “de tempestade tropical foram cancelados às 08:00 [01:00 em Lisboa]”, indicaram os SMG, notando que a essa hora o Yagi se encontrava “a cerca de 590 quilómetros” a oeste-sudoeste do território.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.