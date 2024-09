Foram apreendidos nove telemóveis no Estabelecimento Prisional do Linhó. De acordo com informação avançada pela RTP, a apreensão foi feita pelos guardas prisionais do estabelecimento em questão. Os telemóveis foram encontrados conjuntamente com os carregadores e com os cartões SIM necessários para efetuar chamadas para o exterior da cadeia.

Os aparelhos estavam em caixas que seguiriam para a oficina da cadeia e foram detetados com recurso a um sistema de raio-X utilizado pelos guardas prisionais. Estão em curso os procedimentos necessários para a abertura de uma investigação, avança a RTP.

Em declarações aos jornalistas depois da reunião com a ministra da Justiça, o presidente do Sindicato do Corpo dos Guardas Prisionais, Frederico Morais, disse que esta é “mais uma prova do excelente profissionalismo da Guarda Prisional” e avançou que uma hipótese: foi um “antigo recluso”, que “trabalha numa empresa de entregas”, quem tentou fazer passar os telemóveis para dentro da cadeia.