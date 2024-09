Taylor Swift anuncia apoio a Kamala Harris enquanto "mulher sem filhos e com gatos"

As dúvidas foram dissipadas e Swift considera que Kamala Harris é uma “guerreira” preparada para a “luta pelos direitos e causas” que precisam de ser defendidos. “Penso que ela é uma líder firme e dotada e acredito que podemos conseguir muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos”, considerou ainda, notando que ficou “muito animada e impressionada com a escolha de Tim Walz, candidato à vice-presidência dos EUA, “que há décadas defende os direitos LGBTQ+, a fertilização in vitro e o direito das mulheres ao seu próprio corpo”.

“Tal como muitos de vós, assisti ao debate desta noite. Se ainda não o fizeram, esta é uma ótima altura para fazerem a vossa pesquisa sobre as questões em causa e as posições que os candidatos assumem sobre os temas que mais vos interessam”, apelou a cantora, através da sua página oficial de Instagram.

A estrela global refere ainda os “perigos das Inteligência Artificial” que a colocaram a “apoiar falsamente a candidatura presidencial de Donald Trump”, conteúdo que, como refere, foi publicado pelo próprio candidato republicano. “Isso despertou os meus receios em relação à IA e aos perigos de espalhar desinformação. Cheguei à conclusão de que preciso de ser muito transparente sobre os meus planos reais para estas eleições enquanto eleitor. A forma mais simples de combater a desinformação é com a verdade”, defendeu ainda.

Taylor Swift assina a mensagem enquanto uma “mulher sem filhos e com gatos”, numa tirada ao número dois de Donald Trump, JD Vance, que referiu em declarações públicas que o país é gerido por “um bando de mulheres com gatos e sem filhos que se sentem miseráveis com as suas vidas”.