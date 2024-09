Harris desestabilizou Trump, mas o adversário sabe agarrar a sua base. Como é que o debate presidencial pode afetar esta campanha?

No final, ambos conseguiram marcar pontos junto da sua base eleitoral e tentaram ir mais longe: Harris fez várias referências aos eleitores republicanos (“têm espaço nesta campanha”, chegou a dizer); Trump não hostilizou algumas franjas do eleitorado que em tempos lhe escaparam, como os negros (não explorou a questão racial da adversária, por exemplo) e as mulheres (mantendo uma posição mais moderada em relação ao aborto do que o seu candidato a vice-presidente, JD Vance). Entre tudo isto e referências inusitadas — como animais domésticos a serem comidos e cartas de amor a um ditador —, como é que este debate pode afetar a campanha de cada um?

“Convido-vos a assistir a um comício de Trump, que é muito interessante. Ele fala de personagens fictícias como Hannibal Lecter. Ele fala de moinhos provocarem cancro. E as pessoas saem mais cedo, exaustas e aborrecidas. Porque aquilo de que ele não fala é de vocês.”

Go to one of Donald Trump’s rallies. He talks about Hannibal Lecter, windmills causing cancer—and you will even notice people leaving early out of boredom.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 11, 2024