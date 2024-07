Quem é realmente J.D. Vance, o vice que já foi muito crítico de Trump? E o que representa a sua escolha?

O método “sofisticado” de reality show para escolher o vice de Trump não começou agora. Mas esta escolha só foi possível depois de uma reunião dura, no que já parece um longínquo ano de 2021. J.D. Vance tinha surgido na cena pública depois de publicar o seu livro de memórias Hillbilly Elegy (“Lamento de uma América em Ruínas” na edição portuguesa da D. Quixote), uma espécie de retrato etnográfico da região da Appalachia, onde cresceu — e onde estava grande parte do eleitorado branco de classe operária captado por Trump na eleição de 2016. Mas Vance não era um fã do candidato, como deixou claro em múltiplas declarações públicas.

Quando entrou no escritório de Mar-a-Lago, naquela tarde de inverno, conta o The New York Times, foi recebido pelo ex-Presidente com uma asneira. “Disseste coisas bem feias sobre mim”, atirou de seguida Trump. À altura, Vance já não era apenas um autor saído da pobreza através do serviço militar, que tinha acabado por se licenciar em Yale e trabalhado no mundo da finança e do capital de risco — era agora um potencial candidato às primárias para o lugar de senador do Ohio e necessitava do apoio político de Trump. A sua reação, dizem as fontes presentes na reunião que falaram com o jornal, foi fulcral para ditar a mudança de rumo na relação entre os dois homens: “O senhor Vance decidiu pedir desculpas de imediato. Disse ao senhor Trump que tinha engolido aquilo que descreveu como mentiras dos media e lamentou não ter percebido. De todas as pessoas, disse-lhe, ‘eu devia ter sido o primeiro a entender’.”

Vance sobreviveu àquela prova do concurso e acabou por receber mesmo o apoio público de Trump para a corrida ao Senado — apesar de, em plena campanha, Trump ter dito à multidão num comício “o J.D. anda a lamber-me os pés, quer tanto o meu apoio…” A humilhação pública parece ter sido um preço que valeu a pena pagar: esta segunda-feira, o novamente candidato à presidência confirmou que o homem de apenas 39 anos será o seu candidato à vice-presidência.

“Repreensível”, “nocivo”, como “uma droga”. Os ataques de Vance a Trump no passado

Não foram poucas as “coisas feias” que Vance disse no passado sobre Donald Trump. Em fevereiro de 2016, escreveu no USA Today que as propostas do candidato à presidência “vão do imoral ao absurdo”. Meses depois, numa entrevista, definiu-se como um “Never-Trumper”, o tipo de eleitor republicano que nunca votaria no magnata. “Nunca gostei dele”, disse no talk show do jornalista Charlie Rose.

No Twitter, durante esses anos e nos primeiros tempos da presidência de Trump, escreveu várias críticas. “Trump assusta as pessoas com quem me preocupo. Os imigrantes, os muçulmanos, etc. Por isto, considero-o repreensível. Deus espera algo melhor de nós”, postou em outubro de 2016. “Daqui a quatro anos, espero que as pessoas recordem que nós, os que mais empatizámos com os eleitores de Trump, fomos aqueles que o combatemos mais agressivamente”, é outra das mensagens, entretanto apagadas — mas encontradas pela CNN.

Os tweets apagam-se, mas as entrevistas ficam. “Não acho que ele queira saber das pessoas. Acho que ele só reconheceu que havia uma falha no discurso e a falha é que as pessoas destas regiões do país se sentiam ignoradas, descartadas e muito frustradas”, disse em agosto de 2016 numa entrevista a uma rádio local do Kentucky. “É um problema que Trump seja o recetáculo dessa frustração.”

À CNN, dois meses depois, afirmou que Trump “antagoniza ativamente” os americanos negros e acusou-se de “tornar pior” o ressentimento racial no país ao incluir as ideias de expulsar “imigrantes violadores e todos os muçulmanos”.