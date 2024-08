Donald Trump partilha fotos geradas por Inteligência Artificial "aceitando" apoio de Taylor Swift

Nas restantes imagens, é possível ver várias raparigas com tshirts em que se lê “Swifties pelo Trump”, alegando que as fãs apoiam Trump “depois de o ISIS ter frustrado um concerto de Taylor Swift”, numa referência aos concertos cancelados em Viena, depois de uma ameaça de ataque terrorista. Apesar de o movimento realmente existir, apenas uma das imagens é verdadeira, a segunda fotografia, de uma rapariga num comício republicano.

Taylor Swift não reagiu à publicação das imagens e, questionada pela revista Variety, a sua equipa também manteve o silêncio. Contudo, na rede social X, muitas swifties norte-americanas reagiram rapidamente, muitas defendendo que a equipa da cantora devia processar Donald Trump. Outros argumentaram que a utilização de imagens falsas só ia afastar ainda mais Swift dos republicanos.

Swifties – let’s get Taylor’s attention on this. It’s disgusting. We know Tay does not support Trump or the use of AI to spread misinformation using her likeness. She needs to get her legal team to respond ASAP. pic.twitter.com/P9HhtQ84MC

I wish I could be a fly on the wall to hear the phone call Trump’s press person is about to receive from Tree Paine https://t.co/CqfobFkEvt

Does Donald Trump realize that Taylor Swift hasn't said ANYTHING about this election yet? And by posting a fake AI photo of her supporting him forces her to play her hand. Bro, she doesn't like you, and she will make sure everyone knows that.

How fucking stupid can this man be?

