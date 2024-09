Bernardo Blanco é candidato a vice-presidente do ALDE, partido europeu de que a Iniciativa Liberal faz parte, apurou o Observador. A Iniciativa Liberal enviou uma carta ao partido, que tem congresso marcado para o Estoril entre os dias 4 e 6 de outubro, assinada pelo presidente liberal, Rui Rocha, e pelo secretário-geral, Miguel Rangel, em que comunicou a candidatura do jovem deputado.

Depois de João Cotrim Figueiredo ter dado conta da intenção de se candidatar ao cargo durante a campanha eleitoral, e de ter acabado por ser eleito vice-presidente do Renovar Europa — após uma candidatura relâmpago falhada ao cargo de presidente (mais tarde disse ter sido “verdinho”, numa entrevista ao Observador) —, a Iniciativa Liberal avança com o nome de Bernardo Blanco, vice-presidente do partido e da bancada parlamentar.

Descrito como um “líder inspirador para as novas gerações” e um “jovem dinâmico e com capacidade de comunicação excecional”, os liberais apostam em Blanco por ser alguém que, escrevem, conseguiu atrair um grande número de seguidores em Portugal e que “ganhou uma atenção significativa nos media e na televisão”. “O seu trabalho impulsionou a Iniciativa Liberal a tornar-se o segundo partido mais votado entre os jovens nas eleições europeias de 2024”, pode ler-se na carta enviada ao ALDE, à qual o Observador teve acesso.

A IL considera que o futuro do ALDE está dependente do “reencontro” com os jovens e que Bernardo Blanco é a “pessoa certa para contribuir para essa missão”, com o intuito de “afastar os jovens do extremismo” e recuperando-os para o liberalismo.

Recuperando o percurso político e profissional de Blanco, a IL considera o deputado “uma figura-chave no sucesso da Iniciativa Liberal”, destacando o contributo para a “estratégia inovadora e disruptiva” da comunicação do partido desde que foi criado. Neste caminho na política, os liberais destacam também o trabalho de Blanco na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, onde foi considerado um “deputado-estrela”, com comparações ao “fenómeno Mortágua”, que também deu nas vistas noutras comissões parlamentares de inquérito.

O congresso do ALDE vai realizar-se no Estoril, entre os dias 4 e 6 de outubro, e, ao contrário do que chegou a ser esperado, devido a declarações de Cotrim Figueiredo em plena campanha para as eleições europeias, não será o ex-presidente da IL o candidato português a um dos seis lugares para a vice-presidência do ALDE — e em que Blanco não tem o lugar assegurado.

O agora eurodeputado foi eleito vice-presidente do Renovar Europa, o grupo dos liberais no Parlamento Europeu, depois de uma candidatura pública de quatro horas à presidência, em que deu um passo atrás “depois da retirada de apoio de última hora de várias delegações”. Viria mais tarde a assumir, em entrevista ao Observador, que foi “verdinho”. Cotrim acabou por conseguir essa vice-presidência do grupo parlamentar dos liberais na Europa, o que deixou um lugar livre para uma candidatura da IL ao ALDE, que optou por Bernardo Blanco.