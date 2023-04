Nos corredores mais ou menos discretos da Iniciativa Liberal existe um presságio alimentado há muito: Bernardo Blanco tem tudo para chegar a presidente do partido. O próprio não o nega, vai deixando as portas abertas e até grandes figuras da IL assumem que, mais tarde ou mais cedo, será essa a realidade. Aliás, na última convenção do partido, quando ainda não era claro para que lado cairia o resultado, havia quem, entre apoiantes de Carla Castro, sugerisse que a máquina que estava a apoiar Rui Rocha já estava a deitar a toalha ao chão e a lançar as bases para Blanco. Os liberais deram a vitória ao homem de Braga e a conversa conspirativa perdeu sentido. Mas não as esperanças no futuro do novo deputado-estrela do partido.

Que muitos olham para Blanco como o futuro do partido não é uma ideia secreta, nem sequer não verbalizada publicamente. Em dezembro de 2021, no arranque da VI Convenção da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo traçou-lhe o destino: “Bernardo, sei que um dia serás primeiro-ministro, espero que seja deste país.” A questão que se impõe, no interior do partido, é saber qual é o timing de Blanco. Na tal convenção que ficou marcada pela luta renhida entre Rui Rocha e Carla Castro, foram ouvidos mais aplausos para o próprio Bernardo Blanco do que para aquele que viria a ser o presidente do partido — entre os liberais há quem diga que é um líder para o momento presente e que a IL já sonha com o deputado que agora tem dado nas vistas.

É a “nova Mariana Mortágua”, o “futuro líder da IL”, uma “estrela em ascensão”. Os elogios a Blanco multiplicam-se entre os liberais ouvidos pelo Observador. Os mais céticos contrapõem e vão dizendo que “há muitos ‘Bernardos Blanco’ na IL”, lembrando que o deputado tem pouca experiência profissional para se tornar ou ambicionar ser presidente do partido. Para já, é um dos deputados mais novos da Assembleia da República, chegou a vice-presidente da IL pelas mãos de Rui Rocha — já estava na direção desde os tempos de Carlos Guimarães Pinto — e tornou-se numa das figuras de destaque da IL.

