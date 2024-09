Imagens da NASA mostram aumento da nuvem de fumo causada pelos incêndios

As dezenas de incêndios florestais ativos em Portugal na tarde desta terça-feira são visíveis no espaço. As imagens publicadas pela NASA, a agência espacial norte-americana, mostram uma enorme nuvem de fumo, que cobre quase toda a região norte do país e se estende para o sul.

Em relação às imagens da NASA Worldview da passada segunda-feira, é possível ver uma evolução desta nuvem de fumo nas últimas 24 horas: existem mais pontos de ignição e em vez de manchas isoladas, como ontem, é possível ver agora que os incêndios se confundem numa única mancha, de grandes dimensões.

Comparando as duas imagens, é ainda possível ver que o vento empurra o fumo para oeste, na direção do oceano Atlântico, que se encontra coberto por esta nuvem. O fumo cobre ainda visivelmente a zona de Lisboa e Setúbal, numa mancha de menores dimensões.