Siga aqui o liveblog sobre os incêndios

As grandes colunas de fumo causadas pela mais de uma centena de incêndios florestais em Portugal foram captadas pelos satélites europeus do sistema Copernicus e também pelos sistemas da NASA.

As imagens captadas pelo satélite são partilhadas com regularidade pelo sistema europeu. A desta quarta-feira, 18 de setembro, foca-se nos incêndios florestais que lavram em Portugal desde 14 de setembro.

Since 14 September 2024, severe wildfires have been ravaging northern and central Portugal.

This image, acquired by our Sentinel-3 satellite on 17 September, shows the large smoke cloud generated by the wildfires, covering approximately 100,000 km² over the Atlantic Ocean. pic.twitter.com/2OcAOMlK0s

— Copernicus EU (@CopernicusEU) September 18, 2024