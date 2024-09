Um piloto de avião neozelandês raptado por rebeldes armados na província Indonésia da Papuásia foi libertado, um ano e meio depois, numa operação da polícia e militares no país, segundo um comunicado divulgado este sábado.

“Hoje recuperámos o piloto Phillip (Mehrtens), que se encontra de boa saúde”, explicou Faizal Ramadhani, chefe de uma unidade especial, na nota, citada pela agência AFP.

Phillip Mehrtens, de 38 anos, foi raptado a 07 de fevereiro de 2023 quando pilotava um pequeno avião comercial pertencente à companhia indonésia Susi Air no remoto distrito central de Nduga.

Uma força de intervenção conjunta composta por agentes policiais e militares recuperou-o no sábado de manhã numa aldeia do distrito de Nduga, disse Ramadhani.

O piloto neozelandês foi então submetido a exames médicos e psicológicos antes de ser transportado de avião para a cidade de Timika, na Papuásia.

O piloto está “ileso” e já falou com a sua família, informou o governo neozelandês.

“Estamos satisfeitos e aliviados por confirmar que Phillip Mehrtens está bem e em segurança e que conseguiu falar com a sua família”, disse o ministro neozelandês dos Negócios Estrangeiros, Winston Peters.

O piloto assegurava ligações aéreas vitais para comunidades remotas na altura do seu rapto por rebeldes do grupo do Exército de Libertação Nacional da Papua Ocidental (TPNPB).

A sua libertação seguiu-se a intensos esforços diplomáticos por parte de Wellington e Jacarta.

A certa altura, os rebeldes ameaçaram matar o seu prisioneiro se não houvesse conversações, explicando que os estrangeiros estavam a ser visados devido às ligações dos seus governos com a Indonésia.

O TPNPB não fez qualquer comentário imediato sobre o anúncio da libertação.

O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, afirmou que Jacarta tinha garantido a segurança de Mehrtens através de negociações e não da força.

“Demos prioridade à segurança do piloto que estava a ser mantido como refém. Isto exigiu um longo processo”, declarou aos jornalistas.

Os independentistas do TPNPB incendiaram o avião da Susi Air pilotado por Mehrtens, libertaram depois cinco outros passageiros, mas mantiveram o piloto como refém.

Durante os 19 meses de detenção, o neozelandês, pai de dois filhos que cresceu em Christchurch, apareceu em vídeos, filmados provavelmente sob coação, para se dirigir à sua família e ao seu governo.

A Indonésia mantém uma forte presença militar na Papuásia, uma província rica em recursos, mas subdesenvolvida, para reprimir uma longa insurreição separatista.

A Papua é uma região indonésia situada a oeste da ilha da Nova Guiné e composta por seis províncias.