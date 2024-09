Quantas gelatarias cabem na mesma rua? A Giola abriu portas na Praça das Flores

Foi a dois passos da icónica Nannarella que, no início do verão, Luís Matoso e Maria Alvarez García, filha da criadora espanhola Purificación García, abriram a Giola. Com felicidade no nome, a nova gelataria da Praça das Flores quer provar que há espaço para mais gelados nesta zona de Lisboa e que o segredo está nos detalhes.

“Somos ambos apaixonados por gelados e quisemos fazer algo diferente daquilo que já existe em Lisboa”, explicou o fundador da Giola Gelato ao Observador, acrescentando que essa diferença “só se sente no próprio espaço, com a experiência”. E como é essa experiência? Quem chega à Praça das Flores vê por entre os ramos das árvores um toldo listado a branco e verde com a palavra gelado em destaque. Ao entrar, não há como não dar atenção às cores e texturas que se apresentam na montra, que conta com 24 sabores diferentes de gelados artesanais, incluindo opções vegan. “Percebemos que é uma tendência, são dos mais vendidos, nomeadamente este aqui, o chocolate, este é feito com água. Já aqui o pistachio vegan é feito com leite de arroz”, revelou.

Aos que mais saem juntam-se também a versão normal do pistachio, o doce de leite argentino e o morango com hortelã. Entre os outros sabores há creme italiano de ovo, nata com ginjas, canela ou meloa.

Assumidamente mais caros que os vizinhos de rua, com o copo ou cone pequeno a 4€, o médio a 5€ e o grande a 6,50€, os gelados da Giola são para o “grande apreciador”, para toda a gente que gosta de gelado e que procura ter uma “experiência diferente”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Essa passa também pelo espaço em si. Desenhado pela decoradora de interiores espanhola Ingrid Aparício, convida os clientes tanto a saborearem o gelado como o momento. Para combinar os dois, no teto está um espelho que espera ser utilizado para as mais variadas fotografias com gelados que os clientes podem tirar, guardar ou partilhar nas redes sociais: “É um happiness place.”